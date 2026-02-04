На ул. Карпинского наледи на крышах ставят прохожих под удар

Жители Пензы боятся ходить по улицам, опасаясь падения снежно-ледяных глыб сверху. О реальной угрозе сообщила, например, читательница портала PenzaInform.ru в среду, 4 февраля, приложив к посту снимки.

«Наледь как на балконах, так и свисает с крыш. Конкретно на фото - дом на Карпинского, 42», - уточнила горожанка.

«На Карпинского, 40, то же самое и, между прочим, над козырьком подъезда глыбы огромные с крыши свисают. Муж через день звонит, оставляет заявки, чтобы сосульки, глыбы управляйка убрала, толку ноль, ждут, пока кого-нибудь, не дай бог, пришибет ими», - рассказала еще одна пользовательница.

По словам жительницы дома № 38 на той же улице, над входами в подъезды появились «ледяные копья высотой в 1,5 этажа.

Игнорировать угрозу нельзя, считают пензенцы. Бездействие уже довело до трагедии: 30 января на Западной Поляне 52-летнюю женщину убило ледяной411262} глыбой, упавшей с козырька балкона дома на Ленинградской, 10. Возбуждено уголовное дело.