«Пошлина пошла»: прием в кардиоцентре в Пензе стал платным

Пензенцы столкнулись с неприятной ситуацией: прием в кардиоцентре на улице Стасова, 6, стал платным.

Медучреждение с 1 января вышло из территориальной программы ОМС. Об этом посетителей предупреждает вывешенное в центре объявление.

«Достаточно странно. С 6-й больницы врач записывает туда, а там звонят и доводят до сведения, что теперь за все там плата и ОМС не действует. Что такое вдруг? После Нового года пошлина пошла», - возмутилась пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Люди задаются вопросом, что делать, ведь врачи в кардиоцентре всегда требуют результаты исследований, проведенных только в этом медучреждении: УЗИ сердца, ЭКГ, заключение кардиолога. Бумаги из ГБУЗ «Городская поликлиника», где эти процедуры бесплатны, им не подходят. Таким образом, за медуслуги приходится платить.

На странице кардиоцентра во «ВКонтакте» уточняется, что основная функция поликлинического отделения - отбор пациентов на оперативное лечение.

«В целях уточнения показаний и отсутствия противопоказаний к хирургическому лечению, определения вида хирургического вмешательства и точных сроков плановой госпитализации пациент может быть приглашен на очную консультацию и дополнительное обследование (в том числе на платной основе)», - отмечается в посте.

Желающие могут самостоятельно обратиться к кардиологу центра и получить от него помощь, но за деньги. Платной услуга будет и в том случае, если врачу предстоит определить наличие или отсутствие показаний к операции.

