Пензенцы не могут дождаться маршрутку № 27

Пензенцы из микрорайона Север уже несколько дней испытывают трудности с тем, чтобы уехать на маршрутке № 27. На недоступность транспорта в рубрику «Глас народа» портала PenzaInform.ru пожаловалась местная жительница.

По ее словам, интервал движения маршруток составляет 50 минут и больше. Случается, микроавтобусы и вовсе проезжают мимо остановок, хотя их салоны пусты. Теперь пензенцам сложно вовремя добраться на работу утром и вернуться домой вечером.

«Микрорайон Север большой, поток пассажиров из Севера в Арбеково и в обратном направлении огромный, но почему-то число машин сократили настолько, что проезд на данном маршруте становится недоступным», - отметила женщина.

Она спросила, что происходит с микроавтобусами № 27 и ждать ли изменения ситуации в лучшую сторону.

Ранее сообщалось о проблемах жителей района у ТЦ «Домино». К ним перестали заезжать маршрутки № 1т после того, как ввели новую конечную остановку на улице Совхозной.