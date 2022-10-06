Пензенца шокировал вид двери в администрации Сердобского района

Житель Пензы, посетивший Сердобск, рассказал о том, что его удивило больше всего, - о внутреннем убранстве здания администрации района.

«За этой дверью трудится главный архитектор Сердобского района Пензенской области», - написал мужчина.

На присланной им фотографии - дверь кабинета отдела строительства и архитектуры: откосы на входе отбиты, фрагменты штукатурки под слоем краски готовы вот-вот рухнуть на того, кто попытается войти или выйти, хлопнув дверью чуть сильнее, чем следует.

Общий вид удручает, и понятно, что вряд ли это дизайнерская задумка или следы начатых ремонтных работ.

«Страшно представить, что тогда происходит в самом Сердобском районе», - предполагают пользователи.

Автор выражается надежду, что в ближайшем будущем помещение и коридор все-таки ждет капитальный ремонт.