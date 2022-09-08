Полезное

Если вы не сделаете это - можно не ждать урожая лука и чеснока

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Осенью садоводы и огородники не только собирают урожай, но и готовят свои земельные участки к новому сезону.

Ряд дачников допускают серьезные ошибки, которые оставляют людей без урожая лука и чеснока на следующий год.

По словам садовода Аркадия Пчелинцева, чеснок и лук после плодоношения забирают из почвы большое количество калия и фосфора, поэтому рекомендуется удобрять землю органическими, минеральными удобрениями, например перегноем.

Эксперт отметил, что минусом данного метода является простой земли.

«Другой способ обработать землю - сидерация участка. Если вы выращиваете лук на зелень, то необходимо восполнить в почве содержание азота и фосфора. В этом вам помогут вика, донник, горох, люпин, кормовые бобы, люцерна. Если вы сажаете лук-репку для хранения, то лучше применять в качестве сидератов злаковые, универсальные или крестоцветные растения: редьку масличную, горчицу, овес, фацелию, рожь, гречиху. Главное — помните: растения, которые вы засеваете после чеснока и лука, должны содержать калий в больших количествах», - рассказал Пчелинцев.

Перед посадкой чеснока осенью лучше посеять овес и масличную редьку вместе, чтобы обогатить почву питательными веществами. Под зиму лучше сажать чеснок в смесь сидератов: бобовые и крестоцветные 1:1. Например, редька масличная и бобовая вика, горчица и горох, посоветовал эксперт.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте