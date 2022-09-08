Если вы не сделаете это - можно не ждать урожая лука и чеснока

08.09.2022 | 07:47

Осенью садоводы и огородники не только собирают урожай, но и готовят свои земельные участки к новому сезону.

Ряд дачников допускают серьезные ошибки, которые оставляют людей без урожая лука и чеснока на следующий год.

По словам садовода Аркадия Пчелинцева, чеснок и лук после плодоношения забирают из почвы большое количество калия и фосфора, поэтому рекомендуется удобрять землю органическими, минеральными удобрениями, например перегноем.

Эксперт отметил, что минусом данного метода является простой земли.

«Другой способ обработать землю - сидерация участка. Если вы выращиваете лук на зелень, то необходимо восполнить в почве содержание азота и фосфора. В этом вам помогут вика, донник, горох, люпин, кормовые бобы, люцерна. Если вы сажаете лук-репку для хранения, то лучше применять в качестве сидератов злаковые, универсальные или крестоцветные растения: редьку масличную, горчицу, овес, фацелию, рожь, гречиху. Главное — помните: растения, которые вы засеваете после чеснока и лука, должны содержать калий в больших количествах», - рассказал Пчелинцев.

Перед посадкой чеснока осенью лучше посеять овес и масличную редьку вместе, чтобы обогатить почву питательными веществами. Под зиму лучше сажать чеснок в смесь сидератов: бобовые и крестоцветные 1:1. Например, редька масличная и бобовая вика, горчица и горох, посоветовал эксперт.