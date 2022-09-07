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Юрист объяснил, можно ли выселить из квартиры пожилых родителей

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В жизни практически каждого человека родители являются самыми дорогими для него людьми. Но в некоторых случаях у уже повзрослевших детей возникают конфликты со своими пожилыми родственниками.

Зачастую причиной проблем становится недвижимость. Как отмечают юристы, количество подобных случаев с годами не уменьшается.

Некоторые дети отказываются платить за квартиру, в которой они проживают вместе с родителями. А кто-то даже пытается выселить пожилых родственников. Юристы успокаивают, в любом случае можно добиться справедливости.

Если взрослые сын или дочь ведут асоциальный образ жизни, отказываются платить за квартиру, в которой проживают, а сама недвижимость принадлежит родителям-пенсионерам, то им стоит обратиться в суд.

Для этого пожилым людям следует собрать платежные документы за последние три года, подготовить иск к нерадивому ребенку, указав сумму, которую требуется взыскать. Суд выдаст исполнительный лист судебным приставам-исполнителям, и те будут разбираться с должником.

Не стоит беспокоиться пенсионерам и если их хотят выселить из некогда принадлежащего жилья.

«Я инвалид I группы. Моя дочь является ответственным квартиросъемщиком в квартире, которую я еще в советские времена получила от предприятия. Десять лет назад - после смерти мужа - это жилье я приватизировала, а затем переоформила на дочь. Мы подписали договор купли-продажи. Теперь дочь грозит выписать меня из квартиры. Удастся ли ей это?», - поинтересовалась пензячка.

«Поскольку срок исковой давности уже прошел, оспорить договор купли-продажи не получится. Но так как вы являетесь близким родственником, то выписать вас из квартиры она не имеет права. Учитывая ваш возраст и близкое родство, ни один суд не пойдет на то, чтобы выселить вас из квартиры на улицу», - успокоил ее юрист Владимир Храмцов.

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