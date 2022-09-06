Лучший срок: опытный садовод рассказал, что стоит сейчас сделать на даче

06.09.2022 | 07:31

Сентябрь не время для отдыха для настоящих садоводов. Первый месяц осени хлопотная пора для большинства огородников. В начале месяца собирают морковь, свеклу, корневую петрушку, сельдерей и картофель.

Эксперт Аркадий Пчелинцев напомнил россиянам, что в обязательном порядке стоит сделать в сентябре на приусадебных участках.

По его словам, сейчас самое время заняться удалением сорняков и подготовкой почвы к следующему сезону. Необходимо вскопать землю на 35-40 сантиметров и внести необходимые удобрения.

«В конце сентября и в начале октября вносят полную дозу фосфорно-калийных удобрений и треть азотных», - указал садовод.

Огородники в обязательном должны мульчировать почву торфом и перепревшим навозом. Это предохранит от повреждений корневую систему в случае суровой зимы.

«Конец сентября и первые две недели октября - лучший срок для посадки малины. На плодоносящих кустах удалять старые побеги нужно как можно ниже, чтобы не остались пеньки, которые могут быть местом зимовки вредителей. Одновременно необходимо удалить все тонкие, слабые, поломанные побеги текущего года», - посоветовал Пчелинцев.

Осенью приступают к обрезке черной смородины и крыжовника. Вырезают прежде всего усыхающие и поломанные ветки и концы побегов, поврежденные мучнистой росой, рассказал эксперт.