В СТ «Лесное» за Дальним Арбековом загорелся садовый дом

01.07.2024 | 19:22

Вечером в понедельник, 1 июля, в СТ «Лесное» за Дальним Арбековом случился крупный пожар. Загорелся одноэтажный деревянный садовый дом.

На ролике, присланном очевидцем в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», видно, с какой силой полыхает строение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, огонь тушили 11 человек личного состава на 2 спецмашинах.

Пламя уничтожило кровлю дома.

Ранее на улице Арбековской в Пензе сгорела баня на площади 50 кв. м. Никто из людей не пострадал.

До этого на улице Ключевой огонь охватил жилой дом. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Сотрудникам МЧС удалось спасти человека.