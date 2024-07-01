Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В СТ «Лесное» за Дальним Арбековом загорелся садовый дом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером в понедельник, 1 июля, в СТ «Лесное» за Дальним Арбековом случился крупный пожар. Загорелся одноэтажный деревянный садовый дом.

На ролике, присланном очевидцем в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», видно, с какой силой полыхает строение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, огонь тушили 11 человек личного состава на 2 спецмашинах.

В СТ «Лесное» за Дальним Арбековом загорелся садовый дом

Пламя уничтожило кровлю дома.

Ранее на улице Арбековской в Пензе сгорела баня на площади 50 кв. м. Никто из людей не пострадал.

До этого на улице Ключевой огонь охватил жилой дом. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Сотрудникам МЧС удалось спасти человека.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото Сергея Климова
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте