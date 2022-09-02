Этот подробный лунный календарь дачника на сентябрь используют уже тысячи людей

02.09.2022 | 08:33

В календаре указано время прохождения Луны через те или иные знаки зодиака, а также состояние лунных фаз. Любые действия, производимые с семенами, с самим растением и его плодами, в том числе их сбор и консервирование, будут благоприятны, когда Луна находится в любимом знаке этого растения.

Так, при убывающей Луне в Козероге можно заметить постоянно встречающуюся в календаре запись «картофель на хранение». Это означает, что для выращивания хорошего картофеля, который будет храниться всю зиму, нужно подготавливать рассаду (глазками или целыми клубнями), производить непосредственно саму посадку, а также сбор урожая в дни, напротив которых в календаре написано «картофель на хранение».

Это касается абсолютно всех растений, указанных в календаре, то есть если речь идет о какой-то культуре, то имеется в виду и ее посев, и присадка рассады, и сбор урожая, и подготовка семян.

Календарь действителен для теплиц, подоконников, пленочных укрытий и открытого грунта.

Общие рекомендации: Луна, проходя по знакам зодиака, посылает на землю различную энергию, фокусируя ее как линза. Например, дни, когда Луна находится в знаке Тельца, Рака, Скорпиона, считаются плодородными, и все посаженное в эти дни не зачахнет, а даст богатый урожай.

Средние по урожайности знаки - Козерог, Дева, Рыбы, Близнецы, Весы, Стрелец. Бесплодными считаются знаки Водолея, Льва, Овна.

В дни новолуния не следует ничего ни сеять, ни сажать. Также не следует работать с острыми инструментами: киркой, мотыгой, ножом, топором, лопатой. Эти дни годятся только для прополки и уничтожения сорняков.

Картофель нужно сажать между полнолунием и новолунием. Картофель для еды сажайте через несколько дней после новолуния, а предназначенный на семена - за несколько дней до наступления полнолуния.

Для клубники и земляники лучший срок посадки - июль-август во время растущей Луны. Деревья следует рубить только во время растущей Луны, сажать - к полнолунию, обрезать - к новолунию. Если вы пересаживаете старые деревья, то это следует делать к полнолунию. Все засохшие ветви фруктовых и плодовых деревьев удаляйте к полнолунию. Виноградную лозу обрезают перед самым новолунием, иначе она будет долго «истекать кровью».

Большие комнатные растения в чанах и кадках пересаживают в горшки перед самым полнолунием.

Овощи, которые растут длительное время, лучше убирать, когда Луна находится в последней четверти, так они дольше сохранятся.

Урожай зерновых следует убирать перед полнолунием. Кустистую фасоль собирают, когда она начинает ложиться, но при этом Луна должна находиться в знаке Льва.

Томаты, огурцы, капусту и другие растения с надземными плодами сеять и сажать нужно при растущей Луне. Все корнеплоды (редис, свеклу, репу, картофель) - при убывающей. Это правило используется и при посеве семян в парниках.

Помните:

- между новолунием и полнолунием сажают те растения, у которых больше развивается, растет надземная часть, - деревья и кустарники, цветы и овощи;

- между полнолунием и новолунием сажают корнеплоды - картофель, репу, морковь, свеклу, брюкву, редис, черную редьку, а также спаржу, озимые. Сокодвижение в это время направлено вниз, к корням.

Растущая Луна

1, 2, 3 (до 1:41) сентября - Луна в Скорпионе. Открытый грунт: подзимний посев семян щавеля, озимого чеснока, посадка луковиц тюльпана. Пленочное укрытие на биотопливе, подоконник: доращивание сельдерея, петрушки, лука. В теплицах можно сеять огурцы, помидоры, перец, баклажаны и другие овощи. Благоприятна подкормка органическими удобрениями.

Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

3 (с 1:41), 4, 5 (до 5:04) сентября - Луна в Стрельце. Обрезка и укрытие роз на зиму, посев семян щавеля и озимого чеснока в открытый грунт. Пленочное укрытие на биотопливе: доращивание сельдерея, петрушки, лука-батуна, шнитт-лука.

5 (с 5:04), 6, 7 (до 6:42) сентября - Луна в Козероге. Открытый грунт: посев семян щавеля, подзимний посев моркови, свеклы, озимого чеснока. Подзимний посев зеленных культур.

7 (с 6:42), 8, 9 (до 7:43) сентября - Луна в Водолее. Бесплодные дни - ничего не сеять и не сажать! Рекомендуется прополка, борьба с вредителями, уборка сада и огорода.

9 (с 7:43), 10, 11 (до 9:48) сентября - Луна в Рыбах. 10 сентября (13:00) - полнолуние. Открытый грунт: посев семян щавеля, заготовка черенков для зимней прививки. Посадка деревьев и кустарников на постоянное место. Зимняя теплица, подоконник: посев семян шпината, сладкого перца, помидоров и огурцов, выгонка сельдерея и петрушки, лука и свеклы.

Убывающая Луна

11 (с 9:48), 12, 13 (до 14:40) сентября - Луна в Овне. Уборка и сжигание мусора, сбор чаги, соплодий (шишек) ольхи клейкой. Не рекомендуется пересаживать любые растения, так как можно подрезать и ранить корни.

13 (с 14:40), 14, 15 (до 23:17) сентября - Луна в Тельце. Подзимний посев моркови, свеклы, петрушки, укропа. Высадка многолетнего лука. Идеальные дни для посева всех овощных культур для выращивания в зимних теплицах: огурцов, помидоров, перца, баклажанов, кабачков, укропа и петрушки, лука, проч.

Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

15 (с 23:17), 16, 17, 18 (до 11:00) сентября - Луна в Близнецах. Обработка почвы, прополка. Обрезка роз на зиму.

18 (с 11:00), 19, 20 (до 23:39) сентября - Луна в Раке. Зимняя теплица, подоконник: выгонка петрушки, лука, свеклы, мангольда. Открытый грунт: подзимний посев моркови, свеклы, петрушки, укропа для получения раннего урожая.

Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

20 (с 23:39), 21, 22, 23 (до 10:55) сентября - Луна в Льве. Сжигание мусора.

23 (С 10:55), 24, 25 (до 19:44) сентября - Луна в Деве. Подзимний посев зелени, обрезка и укрытие роз.

25 (С 19:44), 26, 27, 28 (до 2:16) сентября - Луна в Весах.

26 сентября (0:54) - новолуние. Посев и пересадка домашних цветов.

Растущая Луна

28 (с 2:16), 29, 30 (до 7:05) сентября - Луна в Скорпионе. Открытый грунт: подзимний посев семян щавеля, озимого чеснока, посадка луковиц тюльпана. Пленочное укрытие на биотопливе, подоконник: доращивание сельдерея, петрушки, лука. В теплицах можно сеять огурцы, помидоры, перец, баклажаны и другие овощи. Благоприятна подкормка органическими удобрениями.

Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

30 (с 7:05) сентября - Луна в Стрельце. Зимняя теплица, подоконник: выгонка лука.