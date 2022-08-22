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Досадные ошибки дачников, из-за которых чеснок долго не хранится зимой

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Уборка озимого чеснока обычно приходится на конец июля или первую половину августа. Некоторые раннеспелые сорта готовы к выкапыванию уже через 85-95 дней после появления всходов, а позднеспелые - через 100-110 дней.

Из года в год множество садоводов сталкивается с серьезной проблемой. Озимый чеснок плохо хранится зимой. И дело вовсе не в сортах, а в ошибках, которые допускают некоторые дачники.

Одна из основных - не пропустить нужный момент, иначе легко можно остаться вообще без урожая. Чуть передержать чеснок в земле и после этого начнутся уже необратимые процессы.

По словам садовода Аркадия Пчелинцева, время для уборки озимого чеснока – не конкретная дата в календаре, как у наших предков. Для начала сбора урожая следует обратить внимание на ряд признаков.

«Во-первых, стрелка должна быть полностью прямой, а зубчики чуть разойтись. Можно выкопать один экземпляр и внимательно изучить зубчики. Они отделились – пора убирать», - рассказал Пчелинцев.

Эксперт предупредил, что внимательно следует подойти и к обрезке чеснока. Именно из-за этого у многих дачников чеснок плохо хранится. Собранный урожай следует разложить в сухом и хорошо проветриваемом месте, там, где нет доступа солнца.

«Шейка чуть подсохла – можно обрезать. Ну а далее я рекомендую досушить чеснок и пересыпать в картонный ящик, положив в 2-4 слоя. Их лучше разделить бумажными полотенцами», - посоветовал Аркадий Пчелинцев.

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