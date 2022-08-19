В Росреестре рассказали, какие теплицы на дачном участке следует зарегистрировать

19.08.2022 | 00:41

В сентябре начнет действовать «дачная амнистия 2.0». С помощью этой государственной программы можно зарегистрировать права на жилые и дачные дома, которые были построены до 14 мая 1998 года на не оформленных в собственность земельных участках.

«Земельный участок в подобной ситуации можно будет получить бесплатно, без проведения торгов, обратившись в орган местного самоуправления с заявлением», - сообщила руководитель управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

По ее словам, ведомство самостоятельно направит все сведения, необходимые для оформления прав собственности на землю и дом, в Росреестр.

После этого заявителю нужно будет лишь подождать. После оформления всех документов, он сможет получить готовую выписку из ЕГРН в администрации города или района.

Некоторых граждан уже давно волнует вопрос, какие постройки на дачном участке необходимо регистрировать. В частности, стоит ли оформлять документы на большие теплицы.

Оксана Романова подчеркнула, что на садовом участке в отличие от огородного могут быть различные хозяйственные и бытовые постройки. Но не все из них нужно регистрировать как объект недвижимости.

«Регистрируются только капитальные строения. Это те, которые имеют фундамент и которые нельзя переместить без несоразмерного ущерба назначению. Если сооружение не установлено на фундаменте, его можно переместить, демонтировать и затем снова собрать, то такое строение будет некапитальным. Права на такие объекты не регистрируются», - сообщила руководитель управления Росреестра по Пензенской области.

Романова отметила, что теплицы отличаются конструктивными особенностями. Например, бывают каркасные сборно­разборные конструкции без фундамента. Их оформлять не следует.

«Если же у теплицы есть фундамент, который состоит из несущих и ограждающих строительных конструкций, то такой объект можно поставить на кадастровый учет и оформить на него право собственности», - резюмировала Романова.

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