В Пензенской области проведут соревнования среди дояров

В субботу, 15 августа, в Сердобске состоятся традиционные летние сельские спортивные игры. Будут состязаться более 500 участников из разных районов области.

«Программа соревнований охватывает широкий спектр дисциплин, сочетая современный спорт с традиционными профессиональными навыками», - сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта.

Для проверки выносливости и физической подготовки предусмотрены легкая атлетика и многоборье ГТО. Для укрепления ценностей - состязания спортивных семей.

В мастерстве и силе, необходимой в сельском труде, участники будут соревноваться во время троеборья дояров и механизаторов.

Летние сельские спортивные игры проводятся раз в два года, чередуясь с зимними. По их итогам обычно формируется сборная региона, которая принимает участие во Всероссийских летних сельских спортивных играх.