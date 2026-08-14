Жителям Шуиста предложат выбрать место под строительство бассейна

Мнение жителей Шуиста учтут при выборе места строительства бассейна в микрорайоне. Среди них проведут соответствующий опрос.

Глава города Олег Денисов уже представил две подходящие площадки, однако окончательное решение останется за пензенцами.

«Предлагаю самим гражданам выбрать оптимальный вариант. Люди должны сами определиться, где удобнее расположить бассейн», - заявил губернатор Олег Мельниченко в четверг, 13 августа.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что от местных жителей поступали многочисленные просьбы об открытии бассейна, они оказались услышаны.

Как только конкретный участок будет определен, начнется разработка необходимой проектно-сметной документации.