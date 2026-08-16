Пензенский «Локомотив» обыграл монинский клуб «ВВА-Подмосковье»

Спорт

Пензенский «Локомотив» обыграл монинский клуб «ВВА-Подмосковье»
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В субботу, 15 августа, пензенский «Локомотив» на домашнем поле обыграл монинский клуб «ВВА-Подмосковье» со счетом 55:22.

С самого начала «Локомотив» оказался в меньшинстве, но смог добиться равенства (5:5), а потом завладел преимуществом. На 26-й минуте Сергей Янюшкин довел счет до 12:8 и к концу 1-го тайма забил реализацию.

Пензенский «Локомотив» обыграл монинский клуб «ВВА-Подмосковье»

На перерыв стороны ушли при счете 19:8.

В 2-м тайме «железнодорожники» активно атаковали и заработали 14 очков (33:8), однако соперники ответили симметрично и сократили разрыв до 33:15, далее добавив себе еще 7 очков (33:22).

Пензенский «Локомотив» обыграл монинский клуб «ВВА-Подмосковье»

На 67-й минуте «Локомотив» снова оторвался (38:22), на 73-й счет стал 43:22. Победитель определился в последние секунды игры.

Следующая встреча состоится 23 августа - с одним из лидеров турнирной таблицы, столичным «Динамо».

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