В Пензе шахматные игры перенесли в другое место из-за ремонта сквера

Спорт

В Пензе шахматные игры перенесли в другое место из-за ремонта сквера
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В Пензе перенесли место проведения шахматных состязаний. С четверга, 13 августа, игры будут проходить на Театральной площади, сообщили в городской администрации.

Причина переноса - благоустройство сквера Белинского.

Сезон шахмат на открытом воздухе стартовал в Пензе в июне. Желающих ждут по вторникам, четвергам и субботам с 15:00 до 17:30. Состязания завершатся в конце августа.

О ремонте в сквере Белинского рассказал глава города Олег Денисов 6 августа. Разбитую плитку на территории заменят на асфальт.

Зона обновления составит 2 640 квадратных метров. Работы планируют закончить в короткий срок - к началу сентября.

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