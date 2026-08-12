В Пензе шахматные игры перенесли в другое место из-за ремонта сквера

В Пензе перенесли место проведения шахматных состязаний. С четверга, 13 августа, игры будут проходить на Театральной площади, сообщили в городской администрации.

Причина переноса - благоустройство сквера Белинского.

Сезон шахмат на открытом воздухе стартовал в Пензе в июне. Желающих ждут по вторникам, четвергам и субботам с 15:00 до 17:30. Состязания завершатся в конце августа.

О ремонте в сквере Белинского рассказал глава города Олег Денисов 6 августа. Разбитую плитку на территории заменят на асфальт.

Зона обновления составит 2 640 квадратных метров. Работы планируют закончить в короткий срок - к началу сентября.