22 августа пензенцы смогут отметить День флага велопробегом

22 августа (суббота) по случаю Дня Государственного флага РФ на Олимпийской аллее в Пензе состоится традиционный массовый парад «Триколор».

Основным событием программы станет велопробег. Принять участие в нем может любой желающий, главное - наличие футболки белого, синего или красного цвета.

Регистрация начнется в 10:00, заезд - в 12:00, уточнили в парке Белинского.

Посетителей ждут различные мастер-классы, презентация спортивных учреждений и подарки. Для детей будет работать зона спортивной анимации.

Праздник введен указом Президента РФ в 1994 году. Он учрежден в память событий 22 августа 1991-го, когда над Белым домом в Москве впервые после Октябрьской революции официально подняли трехцветный российский флаг, ставший государственным символом вместо красного полотнища с серпом и молотом.