В Кузнецке готовятся к седьмому мотофестивалю

Спорт

В Кузнецке готовятся к седьмому мотофестивалю
Печать
Max

В следующую субботу, 13 июня, в Пензенской области пройдет VII всероссийский фестиваль активного отдыха «Кузнецкий рубеж» (0+). Мероприятие состоится на мотодроме «Сухановский» в Кузнецке.

Гостей ждут зрелищные состязания на территории более 60 гектаров. Мотобиатлон проведут в классах «эндуро», «мотоциклы с колясками» и «квадроциклы». Для участников оборудована специальная трасса с холмами, оврагами, бродами, трамплинами и огневым рубежом.

В программе также турнир по силовому экстриму, где выступят сильнейшие спортсмены Поволжья.

Кроме того, зрителям представят выставку ретромотоциклов. Запланированы различные активности, предусмотрена работа отдельной детской зоны с аттракционами, батутами, призовым тиром, аниматорами.

Будет открыта и зона фудкортов, где представят блюда русской, мордовской, узбекской и татарской национальной кухни.

Вечером собравшихся ждут выступления рок-музыкантов, световые и огненные шоу, конкурсы с подарками.

«Ежегодно праздник посещает более 12 000 человек, туристы из более чем 30 регионов страны, некоторые приезжают на автодомах, с шатрами и палатками. Для таких посетителей на фестивале выделен отдельный кемпинговый лагерь и парковка. Размещение в лагере бесплатное, бронирование не требуется», - сообщается на сайте регионального правительства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фестиваль кузнецк мотоцикл
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!