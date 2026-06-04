В Кузнецке готовятся к седьмому мотофестивалю

В следующую субботу, 13 июня, в Пензенской области пройдет VII всероссийский фестиваль активного отдыха «Кузнецкий рубеж» (0+). Мероприятие состоится на мотодроме «Сухановский» в Кузнецке.

Гостей ждут зрелищные состязания на территории более 60 гектаров. Мотобиатлон проведут в классах «эндуро», «мотоциклы с колясками» и «квадроциклы». Для участников оборудована специальная трасса с холмами, оврагами, бродами, трамплинами и огневым рубежом.

В программе также турнир по силовому экстриму, где выступят сильнейшие спортсмены Поволжья.

Кроме того, зрителям представят выставку ретромотоциклов. Запланированы различные активности, предусмотрена работа отдельной детской зоны с аттракционами, батутами, призовым тиром, аниматорами.

Будет открыта и зона фудкортов, где представят блюда русской, мордовской, узбекской и татарской национальной кухни.

Вечером собравшихся ждут выступления рок-музыкантов, световые и огненные шоу, конкурсы с подарками.

«Ежегодно праздник посещает более 12 000 человек, туристы из более чем 30 регионов страны, некоторые приезжают на автодомах, с шатрами и палатками. Для таких посетителей на фестивале выделен отдельный кемпинговый лагерь и парковка. Размещение в лагере бесплатное, бронирование не требуется», - сообщается на сайте регионального правительства.