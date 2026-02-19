Как после ЧП выглядит комплекс «Золотая шайба» на ГПЗ: видео

Как после ЧП выглядит комплекс «Золотая шайба» на ГПЗ: видео
Состояние ледово-спортивного комплекса «Золотая шайба» на улице Антонова оставляет желать лучшего. В четверг, 19 февраля, один из пензенцев опубликовал видео с места ЧП в телеграм-чате председателя гордумы Дениса Соболева.

16-го числа сложился купол (воздухоопорная оболочка) объекта. Очевидцы предположили, что это произошло из-за сильного ветра. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

«Великое счастье, что это произошло, когда на льду не было детей. Какие планы по восстановлению «Золотой шайбы»?» - поинтересовался автор видео у Дениса Соболева.

Тот пояснил, что комплекс находится на балансе областного министерства физкультуры и спорта, город к нему отношения не имеет и повлиять на ход восстановительных работ не может.

Минспорт ситуацию не комментировал.

Похожее ЧП случилось в «Золотой шайбе» в апреле 2020 года: кровля не выдержала тяжести снега, один шов разошелся. Большого материального ущерба тогда не было.

