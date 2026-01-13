Пензенский «Дизель» победил в игре с красноярским «Соколом»

Во вторник, 13 января, пензенский «Дизель» одержал уверенную победу над красноярским «Соколом» в рамках выездной серии игр.

Гости открыли счет на 19-й минуте матча - отличился Данила Попов.

В середине второго периода хозяева ликвидировали отставание - 1:1 (шайба в копилке Захара Полищука), однако это был единственный их гол.

До конца второй 20-минутки пензенцы дважды успешно атаковали ворота соперника (свое мастерство показали Кирилл Спиценко и Владислав Ларичев), а в третьей усилиями Дмитрия Сидлярова увеличили отрыв. Итог - 4:1 в пользу «Дизеля».

Следующая игра состоится в пятницу, 16 января. Подопечные Дмитрия Шандурова сразятся против ХК «Норильск» на площадке противника.