В Кузнецке откроют секцию по мотобиатлону

В Кузнецке в 2026 году начнет работу спортивная секция по мотобиатлону, сообщили в пресс-службе администрации города.

Занятия стартуют в феврале. Базой секции станет мотодром «Сухановский». К мотобиатлону хотят привлечь детей с 10 до 16 лет.

Уже закуплено 6 мотоциклов, транспортный парк планируют пополнять.

Идея открыть такую секцию зародилась в Кузнецке еще 10 лет назад, однако воплотить ее удалось только сейчас.

Мотобиатлон - это вид спорта, разработанный байкерским клубом «Ночные волки». Он сочетает в себе две дисциплины, биатлон и мотокросс, где лыжи заменены на мотоциклы.

Спортсменам предстоит преодолевать трассу с пересеченной местностью: мостами, насыпями, «змейками», рвами - на кроссовых, а также эндуро-мотоциклах. Дистанция включает огневые рубежи, стрельбу ведут из положения лежа, стоя и с колена.