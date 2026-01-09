Пензенский «Дизель» уступил ХК «Динамо-Алтай»

Пензенский «Дизель» уступил ХК «Динамо-Алтай»
В пятницу, 9 января, пензенский «Дизель» сыграл выездной матч в Барнауле с ХК «Динамо-Алтай».

Счет в игре открыли хозяева льда, они отправили шайбу в ворота дизелистов в первом периоде, на 7-й минуте встречи.

Во втором игровом отрезке, на 26-й минуте матча, пензенец Дмитрий Сидляров сравнял счет.

В третьем периоде, на 45-й минуте встречи, соперники забросили в ворота «Дизеля» вторую шайбу, на 50-й минуте - третью.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу барнаульской команды.

В игре первого круга в Пензе (13 ноября 2025-го) «Дизель» одержал верх над ХК «Динамо-Алтай» со счетом 3:2.

Следующий матч пензенцы сыграют с новокузнецким «Металлургом» в воскресенье, 11 января.

