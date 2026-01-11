Пензенский «Дизель» уступил «Металлургу» в упорной борьбе

Пензенский «Дизель» уступил «Металлургу» в упорной борьбе
В воскресенье, 11 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» в упорной борьбе уступили «Металлургу» в Новокузнецке.

Хозяева площадки открыли счет на 5-й минуте матча и вскоре еще раз поразили ворота «дизелистов» - 2:0 (шайбы на счету Федора Храпова и Дмитрия Шешина).

Однако до конца первого периода гости сумели восстановить равенство усилиями Дмитрия Сидлярова и Владислава Лукина - 2:2.

Во второй 20-минутке пензенцы вырвались вперед (отличился Александр Борисенков), но сопернику удалось ликвидировать отставание - 3:3 (гол в копилке Александра Перевалова).

В третьем периоде, за несколько минут до окончания игры, в воротах «Дизеля» побывала еще одна шайба (автор гола - Даниил Апальков) - 3:4.

Несмотря на все усилия, изменить положение подопечные Дмитрия Шандурова не смогли.

Выездная серия продолжается. Во вторник, 13 января, пензенцы сразятся с ХК «Сокол» в Красноярске.

