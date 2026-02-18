«Дизель» начал домашнюю серию игр с проигрыша «Ижстали»

Спорт

«Дизель» начал домашнюю серию игр с проигрыша «Ижстали»
Печать
Telegram

В среду, 18 февраля, пензенский «Дизель» провел первый в домашней серии матч с ХК «Ижсталь».

«Дизель» начал домашнюю серию игр с проигрыша «Ижстали»

Счет сразу открыли гости, играя в большинстве. Андрей Алексеев отправил шайбу в ворота хозяев льда на 1-й минуте встречи - 0:1. До конца первого периода пензенцы не смогли пробить оборону ижевчан.

«Дизель» начал домашнюю серию игр с проигрыша «Ижстали»

Во втором игровом отрезке, на 37-й минуте матча, игрок «Ижстали» Денис Дюрягин удвоил счет на табло - 0:2. С ним команды ушли на перерыв.

«Дизель» начал домашнюю серию игр с проигрыша «Ижстали»

В третьем периоде, на 52-й минуте встречи, «Дизелю» удалось размочить счет благодаря броску Владислава Лукина - 1:2.

Еще через 8 минут Владимир Бобылев с передачи Данилы Попова принес пензенскому клубу еще 1 очко, и игра ушла в овертайм.

Там и решился исход поединка - 2:3 в пользу «Ижстали».

В пятницу, 20 февраля, пензенцам предстоит сразиться с «Торосом» из Нефтекамска.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дизель хоккей соревнования
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!