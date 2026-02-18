«Дизель» начал домашнюю серию игр с проигрыша «Ижстали»

В среду, 18 февраля, пензенский «Дизель» провел первый в домашней серии матч с ХК «Ижсталь».

Счет сразу открыли гости, играя в большинстве. Андрей Алексеев отправил шайбу в ворота хозяев льда на 1-й минуте встречи - 0:1. До конца первого периода пензенцы не смогли пробить оборону ижевчан.

Во втором игровом отрезке, на 37-й минуте матча, игрок «Ижстали» Денис Дюрягин удвоил счет на табло - 0:2. С ним команды ушли на перерыв.

В третьем периоде, на 52-й минуте встречи, «Дизелю» удалось размочить счет благодаря броску Владислава Лукина - 1:2.

Еще через 8 минут Владимир Бобылев с передачи Данилы Попова принес пензенскому клубу еще 1 очко, и игра ушла в овертайм.

Там и решился исход поединка - 2:3 в пользу «Ижстали».

В пятницу, 20 февраля, пензенцам предстоит сразиться с «Торосом» из Нефтекамска.