Пензенский «Дизель» вырвал победу в матче против рязанцев

Во вторник, 10 февраля, хоккеисты пензенского «Дизеля» в упорной борьбе одержали победу над командой «Рязань-ВДВ» в рамках выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде соперники обменялись шайбами: сначала забили хозяева (Артем Аляев), затем гости (Егор Баранов).

Во второй 20-минутке рязанцы усилиями Максима Коростелева вырвались вперед - 2:1. Преимущество сохранялось до конца этого временного отрезка.

В третьем периоде пензенцы сравняли счет (отличился Антон Андриянов) и вышли в лидеры (точный бросок на счету Максима Колмыкова).

Итог - 3:2 в пользу «Дизеля».

На этом очередная выездная серия игр закончилась, впереди - домашние матчи. Первый из них состоится 18 февраля, пензенцы выйдут на лед против ижевской «Ижстали».