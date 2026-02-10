На Олимпийской аллее обновят покрытие площадки для сдачи ГТО

На Олимпийской аллее в Пензе к лету обновят покрытие спортивной площадки для тестирования населения в рамках комплекса «Готов к труду и обороне». Информация об этом появилась на портале госзакупок во вторник, 10 февраля.

Речь идет об объекте, расположенном неподалеку от остановки «Перинатальный центр» (бывшей «ПГПУ»), между аллеей, что ближе всего к улице Лермонтова, и проезжей частью.

Обустройство нового основания и укладка резинового покрытия в зоне площадью 224 кв. м (16х14 м) обойдется в 1 385 284 рубля. Оно должно прослужить не менее 5 лет.

Все работы необходимо выполнить до 30 мая, говорится в документах.

Ранее сообщалось об обновлении тренажерной зоны у олимпийских колец за счет победы проекта «Спортивная суббота. Жизнь в движении» в конкурсе грантов. Там планировали проводить семейные мероприятия, игры, конкурсы, мастер-классы и презентации спортивных клубов.