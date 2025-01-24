Пензенский «Дизель» смог продлить победную серию

24.01.2025 | 21:31

В пятницу, 24 января, «Дизель» на домашнем льду встретился с хоккейным клубом «Зауралье» из Кургана.

Первый период прошел без голов. Цифры на табло изменились лишь во втором: на 31-й минуте матча хозяева в большинстве открыли счет - отличился Владислав Лукин. Других точных бросков до конца отрезка не было.

В третьем периоде, на 47-й минуте матча, гости забили в равенстве. Зажег красный свет над воротами пензенцев Егор Круженков. Изменить ситуацию команды уже не смогли и при счете 1:1 ушли в овертайм.

Но исход встречи не решился и там. Определяли победителя в серии буллитов. Точнее оказались пензенцы, не допустившие ни одного промаха.

«Дизель» выиграл со счетом 2:1 и таким образом продлил свою победную серию.

Следующий матч пензенцы проведут в воскресенье, 26 января. Также на домашнем льду они сыграют против ХК «Омские крылья».