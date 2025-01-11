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Спорт

«Дизелю» не удалось начать год с победы

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В субботу, 11 января, пензенский «Дизель» провел выездной матч домашней серии с хоккейным клубом «Тамбов».

Игра состоялась во дворце спорта «Кристалл». Она началась в 13:00, и уже на 9-й минуте шайба оказалась в воротах «Дизеля» - занес Артем Нечаев.

Во втором периоде, на 30-й минуте игры, тамбовчане закрепили успех. На этот раз гол забил Степан Грымзин. А еще через 2 минуты счет стал 3:0 в пользу «Тамбова» благодаря Эдуарду Гиматову.

На 34-й минуте «дизелист» Тимур Закиров сумел размочить счет, а на 36-й благодаря Александру Борисенкову в воротах противника оказалась еще одна шайба. Второй период закончился с перевесом «Тамбова» - 3:2.

В третьем периоде на 46-й минуте тамбовчанин Максим Кузнецов забил «Дизелю» еще раз. Однако на 50-й минуте игры пензенец Максим Колмыков поразил ворота соперника.

В итоге «Дизель» уступил «Тамбову» со счетом 3:4. Следующую игру клуб проведет 15 января - с воронежским «Бураном».

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