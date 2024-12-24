Пензенский «Дизель» проиграл последний матч года

24.12.2024 | 21:53

Во вторник, 24 декабря, пензенский «Дизель» потерпел поражение в последнем матче 2024 года. В этот вечер подопечные Дмитрия Шандурова выходили на родной лед против ХК «АКМ» из Тульской области.

Пензенцы открыли счет на 6-й минуте встречи, однако шайба Владислава Лукина оказалась единственной, попавшей в ворота противника, за всю игру.

Гостям же удалось прорвать оборону четырежды: по разу в 1-м и 2-м периодах и 2 раза в 3-м. Причем последний гол туляки забили на последней минуте матча.

Итоговый счет для «Дизеля» - 1:4.

После игры состоялся традиционный для последней игры года «Мишкопад». Болельщики бросили на лед принесенные с собой мягкие игрушки. Хоккеисты собрали их, чтобы позже передать воспитанникам детского дома.

Следующая встреча в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги состоится 11 января. «Дизель» сразится с ХК «Тамбов».