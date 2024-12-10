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Спорт

Пензенский «Дизель» сумел продлить победную серию

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Во вторник, 10 декабря, пензенский «Дизель» одержал шестую победу подряд. Это был выездной матч против «Олимпии» из Кирово-Чепецка.

Хозяева площадки открыли счет на 12-й минуте игры и удерживали преимущество до конца первого периода. Во втором гости выровняли положение, а в третьем вырвались вперед - 2:1. Отличились Тимур Закиров и Данила Попов.

Несмотря на все усилия чепчан, пензенцы выстояли и не допустили изменения цифр на табло до окончания встречи.

Выездная серия продолжается. 12 декабря подопечные Дмитрия Шандурова сыграют против «Ижстали» в Ижевске.

«Дизель» поднялся на 19-ю строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, по итогам 33 игр в его копилке 35 очков.

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