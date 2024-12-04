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Спорт

«Дизель» одержал четвертую победу в домашней серии

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В среду, 4 декабря, пензенский «Дизель» принял на своем льду ХК «Торос» из Нефтекамска и одержал 4-ю победу в домашней серии.

Счет на 14-й минуте матча открыли сурские спортсмены в большинстве - отличился Максим Рыжков. На 15-й Данила Попов увеличил отрыв, забив в ворота гостей еще одну шайбу.

На 17-й минуте хоккеисты «Тороса» отыграли 1 очко, но уже на 18-й пензенцы вновь доказали свое превосходство - точным броском отметился Тимур Закиров. Первый период завершился со счетом 3:1.

Во втором отрезке, на 27-й минуте матча, гостям удалось сократить отрыв, а «Дизель» не смог забить ни одной шайбы. При цифрах 3:2 на табло команды ушли на перерыв.

Исход матча решился в третьем периоде. На 47-й минуте «Торос» сравнял счет, и борьба стала более напряженной. Положение хозяев спас Олег Погоришный, забивший гол на 53-й минуте. Тем самым он обеспечил победу сурским спортсменам - 4:3 в пользу «Дизеля».

Следующий поединок пензенским хоккеистам предстоит в воскресенье, 8 декабря. Они встретятся в Перми с местным «Молотом».

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