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Спорт

Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Олимпия» на домашнем льду

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В субботу, 30 ноября, пензенский «Дизель» сыграл на домашнем льду с «Олимпией» из Кирово-Чепецка.

Пензенцы открыли счет на 2-й минуте матча. Отличился Никита Воронин. Он броском слева от синей линии отправил шайбу под перекладину ворот соперника.

Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Олимпия» на домашнем льду

Хозяева льда удвоили счет на 6-й минуте игры. Гол забил Илья Квочко. Далее «Дизель» развил успех - преимущество в счете до 3 шайб довел Данила Попов.

Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Олимпия» на домашнем льду

Пензенские игроки продолжили разгром гостей. На 14-й минуте матча голкипера «Олимпии» огорчил Максим Колмыков, а перед самым уходом на перерыв дубль оформил Данила Попов.

Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Олимпия» на домашнем льду

Счет после первого периода - 5:0 в пользу «Дизеля».

Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Олимпия» на домашнем льду

В начале второй двадцатиминутки гости делали попытки перевести игру в зону пензенцев. Было несколько опасных моментов у ворот и «Дизеля», и «Олимпии», но период прошел без голевых моментов.

В последней двадцатиминутке игроки из Кирово-Чепецка не оставляли попыток забросить шайбу, но пензенцы успешно оборонялись. На 50-й минуте встречи отличился Александр Шилов. 7-й гол на 53-й минуте забил Тимур Закиров.

Подопечные Дмитрия Шандурова одержали убедительную победу со счетом 7:0. В предыдущем матче, который состоялся в Пензе 28 ноября, «Дизель» также одержал верх. Соперником выступил пермский «Молот».

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