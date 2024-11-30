Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Олимпия» на домашнем льду

30.11.2024 | 19:23

В субботу, 30 ноября, пензенский «Дизель» сыграл на домашнем льду с «Олимпией» из Кирово-Чепецка.

Пензенцы открыли счет на 2-й минуте матча. Отличился Никита Воронин. Он броском слева от синей линии отправил шайбу под перекладину ворот соперника.

Хозяева льда удвоили счет на 6-й минуте игры. Гол забил Илья Квочко. Далее «Дизель» развил успех - преимущество в счете до 3 шайб довел Данила Попов.

Пензенские игроки продолжили разгром гостей. На 14-й минуте матча голкипера «Олимпии» огорчил Максим Колмыков, а перед самым уходом на перерыв дубль оформил Данила Попов.

Счет после первого периода - 5:0 в пользу «Дизеля».

В начале второй двадцатиминутки гости делали попытки перевести игру в зону пензенцев. Было несколько опасных моментов у ворот и «Дизеля», и «Олимпии», но период прошел без голевых моментов.

В последней двадцатиминутке игроки из Кирово-Чепецка не оставляли попыток забросить шайбу, но пензенцы успешно оборонялись. На 50-й минуте встречи отличился Александр Шилов. 7-й гол на 53-й минуте забил Тимур Закиров.

Подопечные Дмитрия Шандурова одержали убедительную победу со счетом 7:0. В предыдущем матче, который состоялся в Пензе 28 ноября, «Дизель» также одержал верх. Соперником выступил пермский «Молот».