Пензенский «Дизель» проиграл тулякам с сухим счетом

20.11.2024 | 21:28

В среду, 20 ноября, пензенский «Дизель» потерпел поражение в Туле, где играл против местного ХК АКМ. Встреча проводилась в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

Хозяева площадки забили в ворота пензенцев 3 безответные шайбы - 1 в первом периоде и 2 в третьем.

Несмотря на все усилия и замену вратаря на полевого игрока на последних минутах, размочить счет подопечным Альберта Логинова не удалось.

Впереди у «Дизеля» - последний матч этой выездной серии: 22 ноября пензенцы встретятся с нижегородским ХК «Торпедо-Горький». А уже с 28 ноября стартует домашняя серия, где первым соперником будет пермский «Молот».

После 26 игр «Дизель» занимал 26-е место из 33 в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. В активе команды было 25 очков.