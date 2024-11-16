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Спорт

«Дизель» выиграл всухую у воскресенского «Химика»

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В субботу, 16 ноября, пензенский ХК «Дизель» провел очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча прошла в Московской области с воскресенским «Химиком».

Игра началась в 13:00. Первый период не принес успеха ни одной из команд.

Во втором шайба оказалась в воротах «Химика» на 29-й минуте - забросил Владислав Лукин.

В третьем периоде, на 42-й минуте игры, пензенский хоккеист Илья Квочко закрепил успех, забив гол в ворота противника.

В итоге игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Дизеля».

11 ноября пензенские хоккеисты потерпели обидное поражение от «Тамбова». Следующий матч пройдет 18-го числа - с ХК «Рязань-ВДВ».

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