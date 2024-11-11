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Спорт

«Дизель» потерпел обидное поражение от «Тамбова»

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В понедельник, 11 ноября, пензенский «Дизель» потерпел обидное поражение от ХК «Тамбов» в домашнем матче, проходившем в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

В первом периоде хозяева льда выглядели уверенно, дважды атака ворот соперника заканчивалась успехом - шайбы в копилках Глеба Иванова и Максима Колмыкова.

Однако во второй 20-минутке от преимущества не осталось и следа. Сначала пензенского голкипера Артема Арзамасцева пробил тамбовчанин Максим Магеря, затем Аркадий Аксенов. На перерыв команды ушли при равном счете - 2:2.

Несмотря на обоюдные атаки, цифры на табло не изменились и в последнем периоде, поэтому после основного времени игра перешла в овертайм. Там удача оказалась на стороне гостей - 3:2 в пользу «Тамбова».

До последней встречи пензенский «Дизель» по итогам 23 игр занимал в турнирной таблице 27-е место с 22 очками. ХК «Тамбов» располагался на 22-м месте - 22 игры, 25 очков.

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