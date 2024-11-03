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Спорт

«Дизель» не сумел одержать победу на тюменском льду

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В воскресенье, 3 ноября, пензенский ХК «Дизель» сыграл в Тюмени с «Рубином». Матч прошел в рамках выездной серии.

Двумя днями ранее, 1-го числа, пензенские спортсмены в Ханты-Мансийске прервали череду неудач и победили «Югру» со счетом 3:2. На тюменском льду «Дизель» открыл счет уже на 2-й минуте - гол забил Дмитрий Воробьев.

Однако на 13-й минуте игрок «Рубина» Никита Попугаев сравнял счет, а на последних секундах первого периода гол пензенцам забил его товарищ по команде Денис Давыдов.

Во втором периоде, на 28-й минуте игры, тюменцы забросили третью шайбу в ворота «Дизеля», оставшуюся не засчитанной.

А на 36-й минуте Денис Давыдов добавил очко в пользу «Рубина», счет стал 3:1. Изначально спорный гол признали после просмотра видеозаписи.

В третьем периоде, на 57-й минуте, счет еще раз изменился и опять не в пользу «Дизеля». На этот раз гол забил тюменец Александр Подкорытов.

Таким образом, матч завершился проигрышем пензенского клуба - 1:4. В следующий раз пензенцам придется сразиться 7 ноября - с командой «Ростов».

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