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Спорт

Пензенский «Дизель» одержал победу в Ханты-Мансийске

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Хоккеисты «Дизеля» смогли прервать череду неудач победой над «Югрой» в Ханты-Мансийске. Соперники встретились на льду в пятницу, 1 ноября. Это был третий матч выездной серии.

В самом начале встречи хозяева решили доказать свое право на победу, уже на 32-й секунде распечатав ворота гостей. Отличился Максим Цыбин. «Дизелю» не удалось изменить счет на табло до конца отрезка.

Однако во втором периоде пензенцы ответили - спустя 22 секунды после его начала на 21-й минуте матча шайбу забил Дмитрий Колготин.

На 27-й минуте хоккеист «Югры» Семен Иванов вырвал преимущество для своей команды, а на 36-й пензенский спортсмен Степан Копыльцов сравнял счет.

В третьем отрезке ни одна из команд не смогла прорвать оборону соперников, исход матча не решился и в овертайме.

Стартовала серия буллитов, и в ней «Дизель» оказался сильнее. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу пензенцев.

Далее сурские спортсмены отправятся в Тюмень, где 3 ноября сыграют с местным «Рубином».

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