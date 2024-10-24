Пензенский «Дизель» на своем льду одолел ХК «СКА-Нева»

24.10.2024 | 21:18

В четверг, 24 октября, пензенский «Дизель» завершил домашнюю серию матчем с петербургским клубом «СКА-Нева».

Первый период прошел без голов. Во втором хозяева открыли счет: после удара Тимура Шайхутдинова шайба попала в щиток вратаря возле ближней штанги и от него отскочила в сетку.

На 30-й минуте Дмитрий Колготин еще раз огорчил голкипера соперников, а на 31-й Никита Ли увеличил отрыв дизелистов до 3 шайб.

Гости смогли ответить на 33-й минуте, а затем сократили отставание на 35-й: дважды отличился Даниил Лазутин.

Но на 36-й минуте Максим Рыжков восстановил преимущество «Дизеля» в две шайбы.

В третьем периоде за 3 минуты до конца матча соперники заменили вратаря на экстра-полевого игрока, и это дало результат: Даниил Лазутин оформил хет-трик на 58-й минуте.

Однако на 59-й удача снова улыбнулась пензенцам: Никита Ли забросил вторую шайбу гостям в этом матче.

Итог встречи - 5:3 в пользу «Дизеля».