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Спорт

Пензенский «Дизель» прервал череду поражений

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В четверг, 10 октября, пензенский «Дизель» в Самаре в рамках Всероссийской хоккейной лиги провел встречу с клубом ЦСК ВВС.

Счет в матче открыли пензенцы, находившиеся в большинстве: шайбу в ворота соперников на 6-й минуте отправил Дмитрий Колготин. Но меньше чем через полторы минуты хозяева льда отыгрались - точным броском отметился Раиль Мустафин.

На 15-й «Дизель» снова реализовал большинство: гол забил Степан Копыльцов.

Во время второго периода цифры на табло не менялись, а в третьем пензенцы сумели увеличить преимущество. На 54-й минуте Михаил Назаров переиграл вратаря самарцев - 3:1.

Больше счет в матче не менялся: «Дизель» одержал долгожданную победу.

Следующая игра у пензенского клуба состоится 12 октября. Соперником станет саратовский «Кристалл».

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