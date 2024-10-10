Пензенский «Дизель» прервал череду поражений

В четверг, 10 октября, пензенский «Дизель» в Самаре в рамках Всероссийской хоккейной лиги провел встречу с клубом ЦСК ВВС.
Счет в матче открыли пензенцы, находившиеся в большинстве: шайбу в ворота соперников на 6-й минуте отправил Дмитрий Колготин. Но меньше чем через полторы минуты хозяева льда отыгрались - точным броском отметился Раиль Мустафин.
На 15-й «Дизель» снова реализовал большинство: гол забил Степан Копыльцов.
Во время второго периода цифры на табло не менялись, а в третьем пензенцы сумели увеличить преимущество. На 54-й минуте Михаил Назаров переиграл вратаря самарцев - 3:1.
Больше счет в матче не менялся: «Дизель» одержал долгожданную победу.
Следующая игра у пензенского клуба состоится 12 октября. Соперником станет саратовский «Кристалл».
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