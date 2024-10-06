Пензенский «Дизель» потерпел 6-е поражение подряд

06.10.2024 | 14:29

В воскресенье, 6 октября, пензенский «Дизель» в Верхней Пышме встретился с местной командой «Горняк-УГМК». Матч прошел в рамках Всероссийской хоккейной лиги.

С первого периода сурские спортсмены нарушали правила, за что их периодически удаляли с площадки. Несмотря на упорную борьбу, пензенцы проиграли всухую.

В первом отрезке болельщиков «Дизеля» расстроил хоккеист команды соперников Егор Алексеев. Он обыграл вратаря на 18-й минуте.

Во втором периоде пензенцы получили две шайбы в свои ворота - на 38-й и 39-й минутах. Забили Александр Гордин и Андрей Гришаков.

Третий отрезок стал заключительным. На 57-й минуте соперники снова пробили оборону «Дизеля». Отличился Илья Лоза.

Пензенские спортсмены не смогли забить ни одной шайбы и проиграли со счетом 0:4.

Это 6-й матч подряд, закончившийся неудачей для сурских хоккеистов. Впереди у них встреча с клубом ЦСК ВВС в Самаре. Она состоится 10 октября.