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Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел очередное поражение

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В пятницу, 4 октября, «Дизель» в рамках чемпионата России среди команд Всероссийской хоккейной лиги встретился с «Челметом» в Челябинске. Матч сложился для пензенцев неудачно.

В первом периоде хозяева льда дважды огорчили голкипера дизелистов: на 9-й минуте его переиграл Артем Удот, на 12-й - Степан Горбунов.

Пензенцы смогли ответить только во втором периоде. В ворота «Челмета» за подножку был назначен буллит, и Максим Рыжков не упустил шанс. Однако вскоре удача снова отвернулась от дизелистов: на 40-й минуте у хозяев отличился Илья Зиновьев.

Следующую шайбу пензенцы пропустили в третьем периоде. Красный свет за воротами дизелистов на 42-й минуте зажег Александр Филатов.

В концовке встречи пензенцы усилили натиск, и на 56-й минуте Олегу Погоришному удалось сократить отставание в счете.

Больше голов в матче не было. Итог - 4:2 в пользу «Челмета».

Следующая игра у пензенского клуба состоится 6 октября. Соперником станет «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы.

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