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Спорт

Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Южному Уралу»

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В среду, 2 октября, пензенский «Дизель» в рамках чемпионата России среди команд Всероссийской хоккейной лиги встретился в Орске с местным ХК «Южный Урал».

Хозяева льда открыли счет в матче на 17-й минуте: Ярослав Алексеев переиграл пензенского голкипера.

Следующая шайба в воротах «Дизеля» оказалась во втором периоде. На 37-й минуте у «Южного Урала» отличился Александр Путилов.

В третьем периоде пензенского голкипера сначала огорчил Эмиль Сальников (на 44-й минуте), затем - Константин Суслов (на 48-й).

Красный свет за воротами хозяев «дизелистам» зажечь так и не удалось. Итог матча - 4:0 в пользу «Южного Урала».

Следующая игра у пензенского клуба состоится 4 октября. Соперником станет «Челмет».

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