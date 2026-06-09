Пензенцев старше 45 лет приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы

В среду, 10 июня, на Олимпийской аллее в Пензе состоится городской фестиваль скандинавской ходьбы, приуроченный к грядущему празднику - Дню России.

Испытать себя приглашают всех желающих старше 45 лет.

Дистанция составит 4 километра, начало фестиваля - в 10:00.

«Участников отметят дипломами городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике», - сообщили в администрации Пензы.

В мае в парке имени Белинского прошел фестиваль «Пионерский салют». Горожане «серебряного возраста» встречались для участия в спортивной разминке и общения.