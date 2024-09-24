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Спорт

Пензенский «Дизель» всухую проиграл ХК «Металлург»

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В понедельник, 23 сентября, пензенский «Дизель» продолжил серию домашних матчей, сыграв с ХК «Металлург» из Новокузнецка.

В первом периоде единственный гол забили гости, пробив оборону хозяев льда. Затем «Дизель» попытался реализовать численное преимущество, но не преуспел.

Во втором периоде пензенцы старались вскрыть оборону «Металлурга», атаковали и защищались. Ни та, ни другая команда не сумела забросить шайбу.

В третьей двадцатиминутке «Металлург» удвоил счет, а затем закрепил успех, забив третий гол. «Дизель» проиграл всухую - 0:3.

«Проиграли по делу, из-за своих индивидуальных ошибок. Третья домашняя игра, но выходим с настроем, будто нам очки на блюдечке с голубой каемочкой поднесут. В принципе и по большинству сегодня были вопросы, и в меньшинстве гол пропустили. Есть у нас определенные проблемы, озвучивать их не буду. Думаю, мы с ними справимся и дальше все будет хорошо», - прокомментировал результаты встречи главный тренер «Дизеля» Альберт Логинов. Его слова приводит телеграм-канал хоккейного клуба.

Следующий матч пройдет 25 сентября с барнаульским «Динамо».

21 сентября ХК «Дизель» провел встречу на своем льду с красноярским «Соколом». Гостям так и не удалось забросить ни одной шайбы. Игра окончилась убедительной победой пензенских хоккеистов со счетом 5:0.

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