Сетевое издание|18+|Суббота|21 сен 2024|16:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

«Дизель» разгромил сибиряков с сухим счетом

Печать
Telegram

В субботу, 21 сентября, пензенский ХК «Дизель» провел встречу на своем льду с красноярским «Соколом» в рамках Чемпионата России среди команд Всероссийской хоккейной лиги.

Матч начался в 13:00. Несмотря на попеременные атаки хозяев льда и гостей, первый период не принес успеха никому. Только на 27-й минуте «дизелист» Иван Ларичев после броска Тимура Таратунина удачно «распечатал» ворота противника с пятачка.

На 35-й минуте еще один гол «Соколу» забил Данила Попов. Второй период закончился со счетом 2:0 в пользу «Дизеля».

В третьем периоде, на 42-й минуте матча, Данила Попов вновь отличился - отправил шайбу после паса Максима Колмыкова в ворота «Сокола». А на 49-й минуте Дмитрий Колготин довел счет до 4:0.

На 53-й минуте Илья Назаров продолжил разгром соперника, огорчив сибиряков в пятый раз.

Гостям так и не удалось забросить ни одной шайбы. Игра окончилась убедительной победой пензенских хоккеистов со счетом 5:0.

Предыдущий матч «Дизель» проиграл ХК «Норильск» (1:3). Следующая встреча на льду состоится 25 сентября - с клубом «Динамо-Алтай».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте