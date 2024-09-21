«Дизель» разгромил сибиряков с сухим счетом

21.09.2024 | 15:26

В субботу, 21 сентября, пензенский ХК «Дизель» провел встречу на своем льду с красноярским «Соколом» в рамках Чемпионата России среди команд Всероссийской хоккейной лиги.

Матч начался в 13:00. Несмотря на попеременные атаки хозяев льда и гостей, первый период не принес успеха никому. Только на 27-й минуте «дизелист» Иван Ларичев после броска Тимура Таратунина удачно «распечатал» ворота противника с пятачка.

На 35-й минуте еще один гол «Соколу» забил Данила Попов. Второй период закончился со счетом 2:0 в пользу «Дизеля».

В третьем периоде, на 42-й минуте матча, Данила Попов вновь отличился - отправил шайбу после паса Максима Колмыкова в ворота «Сокола». А на 49-й минуте Дмитрий Колготин довел счет до 4:0.

На 53-й минуте Илья Назаров продолжил разгром соперника, огорчив сибиряков в пятый раз.

Гостям так и не удалось забросить ни одной шайбы. Игра окончилась убедительной победой пензенских хоккеистов со счетом 5:0.

Предыдущий матч «Дизель» проиграл ХК «Норильск» (1:3). Следующая встреча на льду состоится 25 сентября - с клубом «Динамо-Алтай».