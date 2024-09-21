«Дизель» разгромил сибиряков с сухим счетом

В субботу, 21 сентября, пензенский ХК «Дизель» провел встречу на своем льду с красноярским «Соколом» в рамках Чемпионата России среди команд Всероссийской хоккейной лиги.
Матч начался в 13:00. Несмотря на попеременные атаки хозяев льда и гостей, первый период не принес успеха никому. Только на 27-й минуте «дизелист» Иван Ларичев после броска Тимура Таратунина удачно «распечатал» ворота противника с пятачка.
На 35-й минуте еще один гол «Соколу» забил Данила Попов. Второй период закончился со счетом 2:0 в пользу «Дизеля».
В третьем периоде, на 42-й минуте матча, Данила Попов вновь отличился - отправил шайбу после паса Максима Колмыкова в ворота «Сокола». А на 49-й минуте Дмитрий Колготин довел счет до 4:0.
На 53-й минуте Илья Назаров продолжил разгром соперника, огорчив сибиряков в пятый раз.
Гостям так и не удалось забросить ни одной шайбы. Игра окончилась убедительной победой пензенских хоккеистов со счетом 5:0.
Предыдущий матч «Дизель» проиграл ХК «Норильск» (1:3). Следующая встреча на льду состоится 25 сентября - с клубом «Динамо-Алтай».
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀