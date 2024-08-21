В Пензе пройдет фестиваль для любителей хоккея

21.08.2024 | 11:46

Перед началом нового сезона болельщиков «Дизеля» приглашают провести время с игроками. Для пензенцев устраивают фестиваль.

Любителей хоккея ждут 28 августа в «Дизель-Арене». Гости смогут увидеть презентацию команды, открытую тренировку, также спортсмены раздадут желающим автографы.

Кроме того, состоится концерт, будут обустроены интерактивные зоны, а болельщикам предложат поучаствовать в конкурсах с призами и подарками.

Фестиваль начнется в 15:00 и продлится примерно до 21:00, говорится в телеграм-канале клуба.

Вход бесплатный.