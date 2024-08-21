В Пензе пройдет фестиваль для любителей хоккея

Перед началом нового сезона болельщиков «Дизеля» приглашают провести время с игроками. Для пензенцев устраивают фестиваль.
Любителей хоккея ждут 28 августа в «Дизель-Арене». Гости смогут увидеть презентацию команды, открытую тренировку, также спортсмены раздадут желающим автографы.
Кроме того, состоится концерт, будут обустроены интерактивные зоны, а болельщикам предложат поучаствовать в конкурсах с призами и подарками.
Фестиваль начнется в 15:00 и продлится примерно до 21:00, говорится в телеграм-канале клуба.
Вход бесплатный.