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Спорт

Пензенский «Дизелист» обыграл белгородскую команду

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В среду, 28 февраля, пензенская молодежная команда «Дизелист» приняла на своем льду МХК «Белгород».

Первую шайбу в игре забросили гости. На 11-й минуте матча точный бросок сделал Андрей Филиппов. Хозяева льда быстро ответили: на 16-й минуте гол забил Дмитрий Назаров, сравняв счет.

Пензенский «Дизелист» обыграл белгородскую команду

В самом начале второго периода пензенцу Ярославу Фролову удалось забросить вторую шайбу в ворота соперников, но на 32-й минуте белгородец Николай Воропаев сравнял счет.

Пензенский «Дизелист» обыграл белгородскую команду

Борьба продолжилась в третьей двадцатиминутке, хоккеисты активно атаковали ворота друг друга. На 54-й минуте пензенец Гадель Латыпов забросил третью шайбу.

Пензенский «Дизелист» обыграл белгородскую команду

На 58-й минуте игры белгородского вратаря заменили на экстра-полевого игрока, и пензенцы забили гол в пустые ворота. Матч завершился счетом 4:2 в пользу «Дизелиста».

Следующая встреча пензенских хоккеистов состоится 2 марта. Соперником выступит МХК «Протон» из Нововоронежа.

Ранее сообщалось, что 27 февраля пензенский клуб обыграл на своем льду МХК «Белгород» со счетом 5:2 и обеспечил себе место в плей-офф чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

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