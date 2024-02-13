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Спорт

«Дизель» проиграл первый матч домашней серии

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В понедельник, 12 февраля, «Дизель» проиграл на старте домашней серии. Пензенцы уступили красноярскому «Соколу» со счетом 2:4.

Первую шайбу забил пензенский игрок Дмитрий Сидляров. Это случилось на 5-й минуте матча. Однако уже на 6-й красноярцы сравняли счет.

Незадолго до перерыва «Дизель» вновь вырвался вперед благодаря броску Александра Акмальдинова, но гости сумели отыграться во втором периоде и опять сравняли счет.

«Дизель» проиграл первый матч домашней серии

В заключительной двадцатиминутке успех имел «Сокол»: красноярцы дважды забросили шайбу в пензенские ворота. Одна из них попала в пустой створ.

«Дизель» проиграл первый матч домашней серии

«Соперника с победой. Они заслуженно выиграли. Сегодня, наверное, победил тот, кто этого больше хотел. Соперники были высокомотивированными, сделали все грамотно и сыграли по счету, рационально, уверенно и довели дело до победы. Наверное, в нашем исполнении это был худший матч с момента, когда я принял команду. Он мне совершенно не понравился», - цитирует и. о. главного тренера «Дизеля» Дмитрия Шандурова телеграм-канал пензенского клуба.

«Дизель» проиграл первый матч домашней серии

Следующий домашний матч сезона состоится в среду, 14 февраля. Соперником пензенцев станет ХК «Норильск».

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