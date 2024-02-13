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Спорт

Болельщики «Дизеля» принесут «хоккеинки» на матч 14 февраля

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В среду, 14 февраля, в СЗК «Дизель-Арена» пройдет заключительный для пензенского «Дизеля» матч регулярного чемпионата ВХЛ, в котором он выступит против ХК «Норильск».

Так как событие выпало на День всех влюбленных, болельщикам решили поднять настроение.

«Все мы влюблены в хоккей, запускаем по этому поводу специальную хоккейную почту. Готовим хоккеинки для любимых игроков! На втором этаже в фойе будет находиться тематический ящик, где вы сможете оставить свои послания», - обратились организаторы к подписчикам телеграм-канала «Дизеля».

6 февраля пензенская команда потерпела разгромное поражение от ХК «Тамбов» (1:6) и упустила последний шанс на выход в плей-офф. Туда попадают 16 лучших коллективов, среди которых разворачивается борьба за Кубок ВХЛ.

«Дизель» сейчас располагается на 22-й строчке турнирной таблицы.

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