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Спорт

Пензенский «Дизель» красиво завершил домашнюю серию

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В пятницу, 19 января, пензенский «Дизель» завершил четырехматчевую домашнюю серию победой над нефтекамским «Торосом».

На первых же минутах игры хозяева площадки открыли счет - в меньшинстве забил Антон Андриянов. Выровнять положение гостям удалось только во втором периоде, но одинаковые цифры были на табло недолго: Максим Колмыков вывел «Дизель» вперед - 2:1.

Пензенский «Дизель» красиво завершил домашнюю серию

До конца этого временного отрезка пензенская команда забросила еще одну шайбу, Андриянов оформил дубль - 3:1.

В заключительной 20-минутке «Торос» дважды огорчил пензенских зрителей (а их собралось более 2 000), но Антон Андриянов сумел порадовать трибуны и стать автором теперь уже хет-трика.

Пензенский «Дизель» красиво завершил домашнюю серию

Итоговый счет - 4:3 в пользу «Дизеля».

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоится 26 января на выезде, подопечные Алексея Медведева сразятся с альметьевским «Нефтяником».

Пензенский «Дизель» красиво завершил домашнюю серию

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