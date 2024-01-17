«Дизель» одержал уверенную победу над «Ижсталью»

17.01.2024 | 21:57

В среду, 17 января, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги обыграл команду «Ижсталь» из Ижевска.

В первом периоде пензенцы показали серьезный настрой. Почти сразу после начала встречи они занесли шайбу в ворота соперников. Отличился новобранец клуба Александр Игошев.

В конце отрезка «Дизель» вновь огорчил ижевцев. Точным броском в дальнюю девятку занес шайбу Дмитрий Сидляров. Однако вскоре хоккеисты «Ижстали» смогли отвоевать одно очко. Со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.

Второй период начался с обоюдных атак, которые ни к чему не приводили. Игра поменялась, когда в середине отрезка за выброс шайбы удалили пензенца. В большинстве гости пробили оборону «Дизеля» и сравняли счет. Взять преимущество хозяева уже не успели.

Исход встречи решился в третьем периоде. Упорство пензенцев больше не позволило «Ижстали» занести хоть одну шайбу. Дважды сурские спортсмены поразили ворота ижевцев - отличились Евгений Астанков и Максим Колмыков. Гости пытались отыграться, но не смогли.

Со счетом 4:2 встреча завершилась победой «Дизеля». В пятницу, 19 января, команда встретится с нефтекамским «Торосом».